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Глава минобороны Украины признал отправку на фронт необученных солдат

Economist: министр обороны Украины Резников признал отправку на фронт необученных солдат
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa
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Из-за высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях. Об этом 12 июня сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

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Издание The Economist, интервью которому дал министр, привело данные о том, что неопытных молодых солдат из добровольческих частей отправляют на передовую на замену павшим товарищам.

Министр ответил, что это неизбежное следствие начала спецоперации РФ.

«А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую, туда, где никто не хочет, чтобы они там были, и они умирают», — подчеркнул Резников.

Он подчеркнул, что мир должен об этом знать.

10 июня стало известно, что украинский лидер подписал указ, согласно которому военнослужащие подразделений сил территориальной обороны Украины теперь могут быть направлены на выполнение задач в районы боевых действий.

При этом 9 июня офис Зеленского заявил, что ежедневно Украина теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми.

Как прокомментировал указ военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями», бойцы теробороны «представляют собой по большому счету пушечное мясо».

В этот же день газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. Издание отметило, что Киев практически исчерпал все имеющиеся запасы, в то время как армия РФ не намерена сдавать позиции.

21 мая Зеленский рассказал, что в рядах украинской армии состоят 700 тыс. человек. По его словам, они дислоцированы по всей территории страны. Ранее он также упомянул, что численность украинских войск в Донбассе составляет 44 тыс. солдат.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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