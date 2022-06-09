Украинская армия находится в бедственном положении и терпит большие потери, написала в четверг, 9 июня, газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки.

«Украинские войска несут огромные потери, так как уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах», — пишет издание.

В статье отмечается, что Украина практически исчерпала все имеющиеся у нее запасы, в то время как российская армия не намерена сдавать свои позиции. На данный момент у украинской армии почти закончились боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). В Вооруженных силах Украины участились случаи дезертирства, а также увеличилось число сдавшихся в плен бойцов.

Днем ранее газета The New York Times заявила, что Киев намерено скрывает от США информацию о реальном положении дел на фронте, опасаясь, что поставки вооружений замедлятся. Из-за этого правительство президента Украины Владимира Зеленского всячески стремится производить впечатление силы и решимости как в глазах общественности, так и своих близких партнеров, чтобы не допустить разговоров о поражении украинской армии.

В итоге, как указывает издание, США даже не имеют точной информации о потерях среди украинских войск. Это вынудило американскую разведку попытаться узнать информацию о ситуации на Украине из других источников.

При этом 1 июня США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км — с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Американский лидер Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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