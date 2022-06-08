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The New York Times заявила о сокрытии Киевом информации от США ради оружия

NYT: Киев скрывает от Вашингтона реальное положение дел о боях, чтобы не лишиться оружия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Austin Fraley
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Украина скрывает от США полную информацию о ситуации в стране, опасаясь, что поставки вооружений замедлятся. Об этом в среду, 8 июня, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных официальных лиц.

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Издание отмечает, что Украина хочет производить впечатление силы как в глазах общественности, так и своих близких партнеров.

«Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина. — Ред.) могут проиграть войну. По сути, украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», — указывается в статье.

В итоге США даже не имеют точной информации о потерях среди украинских войск, указывает NYT. Это вынудило американскую разведку попытаться узнать информацию о ситуации на Украине из других источников.

1 июня США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км — с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Американский лидер Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

До этого, 21 мая, глава Белого дома подписал законопроект о выделении дополнительной помощи стране на сумму около $40 млрд.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации РФ.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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