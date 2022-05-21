Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал «закон о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год», который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию на Украине и оказания помощи ей», — говорится в сообщении.

18 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. После этого инициатива должна была поступить на подпись президенту США.

Реклама

На следующий день Байден сообщил о выделении Украине очередной партии вооружений, в составе которой будут радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и артиллерийские снаряды. Он отметил, что США уже оказали Украине историческую по масштабам помощь в сфере безопасности, и пообещал, что «администрация ускорит поставки дополнительного оружия и оборудования, на которые конгресс предоставил полномочия».

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».