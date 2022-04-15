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Зеленский озвучил численность украинских войск в Донбассе

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Численность украинских войск в Донбассе составляет в настоящее время 44 тыс. солдат. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Би-би-си.

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«Этот регион мы считаем главным местом боев, который будет влиять на все последующие события», — сказал он.

Также глава государства призвал Запад активнее помогать Украине с поставками вооружений, сообщает телеканал «360».

«Нужно делать поставки активнее. Нам нужно еще быстрее. Вся эта ситуация зависит от того, как быстро мы получим вооружение», — добавил Зеленский.

Также президент отметил, что считает переговорный процесс возможностью добиться мира на Украине.

«Мы должны говорить о конкретных вещах, о прагматических вещах, хоть никто и не хочет, потому что много эмоций, никто не хочет просто общаться», — констатировал он.

При этом Зеленский заявил, комментируя российскую спецоперацию в Донбассе, что Украина «начала эту войну еще раньше». Он подчеркнул, что власти заранее понимали необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире», сообщается на сайте kp.ru.

25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецоперация по защите Донбасса сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), таким образом позволив спасти тысячи жизней мирного населения.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин указал, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите Донбасса. По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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