Власти Украины мобилизовали сотни тысяч граждан. Об этом 14 июня рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала «Украина 24».

«Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч», — отметила она.

12 июня министр обороны Украины Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

10 июня стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащие подразделений сил территориальной обороны Украины теперь могут быть направлены на выполнение задач в районы боевых действий. При этом 9 июня офис президента Украины заявил, что ежедневно страна теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми.

В этот же день газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери. Они уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах.

Издание отметило, что Киев практически исчерпал все имеющиеся запасы, в то время как армия РФ не намерена сдавать позиции.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля, в день начала Россией спецоперации по защите Донбасса. Оно неоднократно продлевалось.

22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на срок до 23 августа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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