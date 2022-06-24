В раду внесли законопроект о запрете мужчинам призывного возраста покидать Украину

На Украине хотят запретить мужчинам призывного возраста выезжать за границу на время действия военного положения. Соответствующий законопроект был внесен 22 июня в Верховную раду.

«…Дополнить закон Украины «О порядке выезда с Украины и въезда на Украину граждан Украины» новой статьей такого содержания: <…> «Гражданам Украины мужского пола от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу Украины на время действия военного положения на Украине», — сказано в законопроекте №7484.

Предполагается, что круг лиц, которым будет сделано исключения, будет определяться законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Также право выезда может быть предоставлено лицам, определенным кабинетом министров Украины.

В пояснительной записке сказано, что целью законопроекта является удовлетворение нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других воинских формирований.

Законопроект был внесен на рассмотрение депутатами Михаилом Лабой, Алексеем Кузнецовым и Анатолием Остапенко. На данный момент он представлен на ознакомление комитетам Верховной рады.

Ранее 21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации, рассказали в военном ведомстве.

14 июня власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. При этом министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

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