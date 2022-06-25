Карта спецоперации на Украине 25 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 июня можно в материале «Известий».

В ходе ежедневного брифинга 25 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили более 300 военных Украины и наемников в районе Николаева за сутки. Также, по его словам, в населенном пункте Константиновка в ДНР было уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град».

Как рассказал Конашенков, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался ехать в район боевых действий в Донбассе. По его словам, подразделения украинской армии и территориальной обороны продолжают отказываться от выполнения поставленных задач.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» по позициям ВСУ. Огневую позицию украинских военных на заброшенном предприятии нашли с помощью беспилотника. После этого расчет прибыл в назначенный район и развернул вооружение. Точка была уничтожена.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».