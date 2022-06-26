Карта спецоперации на Украине 26 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 июня можно в материале «Известий».

В ходе ежедневного брифинга 26 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской Житомирской и Львовской областях.

Кроме того, он отметил, что в результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность. Это 65-я и 66-я мотопехотные бригады, а также 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских войск.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».