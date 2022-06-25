Минобороны показало работу комплекса «Корнет» по позициям ВСУ

Российское Министерство обороны в субботу, 24 июня, опубликовало кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Огневую позицию украинских военных на заброшенном предприятии нашли с помощью беспилотника. После этого расчет прибыл в назначенный район и развернул вооружение. Точка была уничтожена. Результат работы зафиксировали средства объективного контроля БпЛА.

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» поступили на вооружение Российской армии в 1998 году. Задание по адаптации «Корнетов» к перспективным бронированным платформам ВДВ было выдано в 2013 году тульскому АО «Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова». Сообщалось, что, помимо гусеничных БМД-4М, комплексы будут установлены и на высокомобильных колесных шасси.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению опорных пунктов ВСУ.

24 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. По его словам, Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Также в этот день в Минобороны сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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