Минобороны РФ показало кадры боевой работы Ка-52 в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.

«Для воздушно-наземного прикрытия задачи выполняли специальные вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» с группами огневого прикрытия на борту», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что полеты по маршрутам выполнялись на малых и сверхмалых высотах.

При этом летчики Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ.

На вертолетах используется управляемое вооружение типа «Вихрь», а также неуправляемые авиационные ракеты С-8. Авиационные удары производились кабрированием вертолетов для увеличения угла атаки с дистанции до 6 км.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. По его словам, Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».