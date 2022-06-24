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В Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Минобороны России.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Игоря Конашенкова, соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина при блокировании Лисичанска с юга также освободили 11 населенных пунктов.

«В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день Минобороны России сообщали, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по трем пунктам дислокации иностранных наемников на Украине. Отмечается, что случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в вооруженных силах Украины массовый характер.

Накануне военный эксперт Виктор Литовкин заявил в беседе с «Известиями», что отрезанные от снабжения после взятия дороги из Северска в Лисичанск военные вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в безвыходном положении.

Ранее в тот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.

21 июня силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. Отмечалось, что средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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