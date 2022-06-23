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Эксперт счел безвыходным положение ВСУ после взятия дороги из Северска в Лисичанск

Военный эксперт Литовкин: украинским войскам некуда деваться после взятия ЛНР дороги из Северска в Лисичанск
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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Отрезанные от снабжения после взятия дороги из Северска в Лисичанск военные вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в безвыходном положении, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом в четверг, 23 июня, он заявил в беседе с «Известиями».

Союзные войска ЛНР и РФ замкнули котел в Лисичанске. Спецоперация 23 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Они остаются одни против войск ЛНР и ДНР. Им деваться некуда, потому что дорога, по которой они могли бы вырваться с личным составом и боеприпасами и со всем необходимым, она отрезана. Она взята под контроль союзных войск. Поэтому им ничего не остается, как сдаться или продолжать сопротивление до тех пор, пока они не будут окончательно и бесповоротно перемолоты», — подчеркнул Литовкин.

Ранее в этот день посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.

Также в четверг стало известно, что силы Народной милиции ЛНР и военные России разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на Лисичанском направлении.

21 июня силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. Отмечалось, что средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт. Позже офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Белая Гора и Волчеяровка у южных окраин Лисичанска находятся под усиленным огневым воздействием союзных сил.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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