В Донецке задумались об отмене смертной казни. Онлайн спецоперации 27 июня

Премьер Японии Фумио Кисида на саммите G7 заявил, что Токио расширит санкционный список в отношении российских представителей и предприятий. По данным японских СМИ, санкции коснуться запрета на импорт российского золота и замораживания активов примерно 70 российских физических и юридических лиц.
Границу с Россией пересекли уже более 2,1 млн беженцев из Донбасса и с Украины.
На саммите G7 премьер Великобритании Борис Джонсон обсудит срочные меры для вывоза украинских продуктов питания с мировыми лидерами.
Ситуация с газом может разделить энергетический рынок Европы.
Bloomberg пишет, что экономика Европы и ФРГ сильно пострадала из-за сокращений газовых поставок из России на 60 процентов. Для заполнения хранилищ на 90% понадобится 115 дней.
ВСУ возобновили обстрел Донецка из артиллерии калибра 122 мм утром в понедельник, сообщает представительство ДНР в СЦКК. В 07:55 по Петровскому району города выпустили пять снарядов.
В результате обстрелов территории ДНР за минувшие сутки погибли два мирных жителя, еще девять пострадали, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Министерство обороны РФ показало кадры работы Ми-8 с комплексами РЭБ в ходе спецоперации.
Корреспондент «Известий» показал, как вынуждены выживать люди в Северодонецке – готовить приходится на уличных кострах.
Украину приведет к краху политика Вашингтона, заявил американский политолог. «Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых «побед», на самом деле ведущем страну к полному краху. История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», —заявил
Джон Миршаймер в статье для The National Interest.
В Донецке могут отменить смертную казнь после того, как военные преступники предстанут перед трибуналом, заявила депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина. Она также выразила надежду на референдум в Донбассе по вхождению в состав РФ по завершению боевых действий.
На Украине продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. На фоне успехов союзной армии в Луганской народной республике, где полностью освобожден Северодонецк, в ЕС продолжают обсуждать седьмой пакет санкций против России. Подробнее об этом – в материале
«Известий».