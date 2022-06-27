В Донецке задумались об отмене смертной казни. Онлайн спецоперации 27 июня

Текстовая трансляция



Премьер Японии Фумио Кисида на саммите G7 заявил, что Токио расширит санкционный список в отношении российских представителей и предприятий. По данным японских СМИ, санкции коснуться запрета на импорт российского золота и замораживания активов примерно 70 российских физических и юридических лиц.



Границу с Россией пересекли уже более 2,1 млн беженцев из Донбасса и с Украины.



На саммите G7 премьер Великобритании Борис Джонсон обсудит срочные меры для вывоза украинских продуктов питания с мировыми лидерами. Ситуация с газом может разделить энергетический рынок Европы.



Bloomberg пишет, что экономика Европы и ФРГ сильно пострадала из-за сокращений газовых поставок из России на 60 процентов. Для заполнения хранилищ на 90% понадобится 115 дней.



ВСУ возобновили обстрел Донецка из артиллерии калибра 122 мм утром в понедельник, сообщает представительство ДНР в СЦКК. В 07:55 по Петровскому району города выпустили пять снарядов.



В результате обстрелов территории ДНР за минувшие сутки погибли два мирных жителя, еще девять пострадали, сообщает штаб территориальной обороны республики.



Министерство обороны РФ показало кадры работы Ми-8 с комплексами РЭБ в ходе спецоперации.



Корреспондент «Известий» показал, как вынуждены выживать люди в Северодонецке – готовить приходится на уличных кострах.



Украину приведет к краху политика Вашингтона, заявил американский политолог. «Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых «побед», на самом деле ведущем страну к полному краху. История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», — заявил Джон Миршаймер в статье для The National Interest.



В Донецке могут отменить смертную казнь после того, как военные преступники предстанут перед трибуналом, заявила депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина. Она также выразила надежду на референдум в Донбассе по вхождению в состав РФ по завершению боевых действий.