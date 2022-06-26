В ГД внесли предложение о службе по контракту сразу после призыва

В Госдуму внесли поправки, которые предлагают разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. Текст поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» появился в думской базе данных.

На текущий момент контракт можно заключить только через три месяца после начала службы.

Новые поправки будут касаться мужчин, которые не пребывают в запасе, получили среднее общее образование и поступают на службу в ВС России или войска нацгвардии.

22 апреля «Известия» сообщали, что солдатам-срочникам, до призыва получившим среднее профессиональное образование, могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов документа Анатолий Выборный отметил, что с принятием законопроекта начать службу в ФСБ по контракту смогут все, кто имеет среднее профессиональное образование и либо не пребывает в запасе, либо в настоящий момент проходит срочную службу.