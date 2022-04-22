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Солдатам-срочникам могут разрешить служить в ФСБ по контракту

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Солдатам-срочникам, до призыва получившим среднее профессиональное образование, могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Такой законопроект депутатов «Единой России» может быть принят Госдумой в мае. Об этом «Известия» узнали в пятницу, 22 апреля.

Контрактный центр: срочникам дадут возможность начать карьеру в ФСБ
Законопроект, касающийся граждан со средним профессиональным образованием, может быть принят в мае

«Главная цель — расширить кадровые ресурсы ФСБ России. Сейчас солдаты-срочники, имеющие среднее профессиональное образование, могут перейти со срочной службы на контрактную, начать военную карьеру, получать денежное довольствие военнослужащего, росгвардейца, спасателя и прочее», — пояснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов документа Анатолий Выборный.

По его словам, с принятием законопроекта начать службу в ФСБ по контракту смогут все, кто имеет среднее профессиональное образование и либо не пребывает в запасе, либо в настоящий момент проходит срочную службу.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ законопроект поддерживает», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции.

Как отмечает источник в системе военных комиссариатов, в настоящее время законодательство позволяет призывнику выбрать два варианта: либо год в качестве военнослужащего срочной службы, либо два года как военнослужащий по контракту.

«Двухгодичных контрактников сейчас в шутку называют альтернативщиками. Они активно поступают на службу в вооруженные силы и Федеральную службу войск национальной гвардии. В ФСБ также есть набор военнослужащих для прохождения срочной службы. Но из-за образовательного ценза стать «альтернативщиками» в частях Федеральной службы безопасности призывники в большинстве случаев не могут», — сообщает источник.

Как отметил собеседник редакции, изменение образовательного ценза позволит ФСБ увеличить количество военнослужащих по контракту.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Контрактный центр: срочникам дадут возможность начать карьеру в ФСБ»

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