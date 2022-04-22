Контрактный центр: срочникам дадут возможность начать карьеру в ФСБ

Солдатам-срочникам, до призыва получившим среднее профессиональное образование, могут разрешить заключать контракты с ФСБ. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов «Единой России» может быть принят Госдумой в мае. Инициатива уже поддержана правительством. Сами авторы объясняют необходимость ее принятия возможностью пополнения кадрового резерва спецслужб. При этом в думских фракциях к нововведению отнеслись по-разному. Но эксперты считают, что шансы на принятие инициативы довольно высоки, так как она повышает количество россиян, имеющих право на социальные гарантии.

Кадровый резерв

Как выяснили «Известия», Госдума уже в мае может принять законопроект «О внесении изменений в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Документом, который появился еще в 2021 году, предлагается разрешить солдатам, проходящим службу по призыву, заключать контракты с ФСБ.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который поддерживает принятие законопроекта.

— Главная цель — расширить кадровые ресурсы ФСБ России. Сейчас солдаты-срочники, имеющие среднее профессиональное образование, могут перейти со срочной службы на контрактную, начать военную карьеру, получать денежное довольствие военнослужащего, росгвардейца, спасателя и прочее, — пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов документа – Анатолий Выборный.

Контрактный центр 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, с принятием законопроекта начать службу в ФСБ по контракту смогут все, кто имеет среднее профессиональное образование и либо не пребывает в запасе, либо в настоящий момент проходит срочную службу.

— В России многие молодые люди после девятого класса идут в колледжи и иные организации среднего профессионального образования. Затем они достигают призывного возраста и поступают на военную службу, — пояснил парламентарий. — ФСБ нуждается в образованных специалистах, не только прошедших общевойсковую подготовку, но и обладающих навыками и знаниями в технических и иных сферах.

Анатолий Выборный уверен, что желающих перейти со срочной службы на контрактную в Федеральной службе безопасности найдется немало.

Как выяснили «Известия», поддержку законопроекту уже выказали в правительстве.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ законопроект поддерживает», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции.

«Известия» направили запрос в пресс-службу ФСБ с просьбой оценить необходимость принятия законопроекта, а также количество граждан, которых могут принять на такую службу.

Справка «Известий» Согласно действующему законодательству, заключать контракты имеют право солдаты-срочники, проходящие службу в Вооруженных силах РФ, а также МЧС, СВР и ФСО. Контракт не может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, ведется дознание либо предварительное следствие. Также не могут попасть на такую службу те, кто имеет неснятую или непогашенную судимость, отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также граждане, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ. Кроме того, контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного срока.

Нужна подготовка

Как пояснил «Известиям» источник в системе военных комиссариатов, в настоящее время законодательство позволяет призывнику выбрать два варианта: либо год в качестве военнослужащего срочной службы, либо два года, но уже как военнослужащий по контракту.



— Двухгодичных контрактников сейчас в шутку называют альтернативщиками. Они активно поступают на службу в вооруженные силы и Федеральную службу войск национальной гвардии, — рассказал он. — В ФСБ также есть набор военнослужащих для прохождения срочной службы. Но из-за образовательного ценза стать «альтернативщиками» в частях Федеральной службы безопасности призывники в большинстве случаев не могут.



Как отметил собеседник редакции, изменение образовательного ценза позволит ФСБ увеличить количество военнослужащих по контракту.

Во фракциях Госдумы отнеслись к законопроекту по-разному. В ЛДПР считают предложение логичным.

— В данном случае речь идет о добровольности заключения контакта. То есть гражданин будет сам делать выбор. Если у ФСБ есть потребность в таких кадрах, то с учетом, что в других ведомствах такая практика уже существует, считаю данное предложение логичным и заслуживающим внимания, — сказал «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

При этом парламентарий отметил, что окончательное решение по этому законопроекту партия примет накануне его рассмотрения.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил «Известиям», что законопроект будет поддержан, но партия внимательно его изучит.

— Лично по моему мнению, перед заключением такого контракта солдату-срочнику необходимо обязательно пройти год срочной службы, овладеть азами и ее спецификой. Только после этого нужно принимать об этом решение. Например, в МЧС другая специфика — там специальная подготовка не требуется, поэтому контракт можно заключать раньше, — пояснил парламентарий.

Контрактный центр 2 Фото: РИА Новости/Леся Полякова

По его словам, если срочник пришел в армию после специального института, то ему можно разрешить переход на контрактную службу сразу.

В КПРФ заявили, что пока о законопроекте не слышали. В «Новых людях» обещают изучить инициативу ближе к его рассмотрению.

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв считает, что законопроект имеет очень высокие шансы стать законом.

— Очевидно, что депутаты, которые внесли его в Госдуму, тесно взаимодействовали с Федеральной службой безопасности. Что касается самой инициативы, то любая служба по контракту — это решение проблемы трудовой занятости, — сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, в непростое для экономики России время с учетом нестабильности на рынке труда нововведение позволит сократить число безработных и увеличить число тех, кто имеет право на социальные гарантии.