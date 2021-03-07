«Авангард» для молодежи: что изменилось в начальной военной подготовке

В Подмосковье начал работу учебно-методический центр «Авангард». Это первое в стране учреждение, специально созданное для организации всесторонней допризывной подготовки школьников. Центр был построен прошлой осенью, однако из-за пандемии первый набор курсантов провели только сейчас. После снятия санитарных ограничений одними из первых в новом учебном заведении побывали «Известия».

На базе центра учащиеся старших классов проходят практический курс начальной военной подготовки и получают самое полное представление о службе. В скором времени по образцу «Авангарда» будут созданы аналогичные учреждения во всех регионах страны, и российские школьники станут проходить основы армейского обучения по единым стандартам. Их познакомят со строевыми приемами, современным оружием, научат одевать противогаз, соблюдать армейскую дисциплину. Материальная база центров позволит школьникам виртуально поучаствовать в общевойсковом бою, водить грузовики и даже почувствовать, что такое прыжок с парашютом.

Отставить смартфоны

В сентябре 2020 года «Авангард» открыл свои двери для первой партии курсантов из Москвы. Сразу после этого, правда, обучение перешло в онлайн-формат из-за карантинных ограничений. Вторая партия — 600 десятиклассников из Подмосковья — заехала в центр уже 28 февраля. Перед тем, как прибыть в расположение, они дистанционно прошли теоретический курс. Срок подготовки в центре — пять дней. Всё это время молодые люди живут здесь же, в жилом корпусе. Подчиняются строгим военным правилам. Передвижения по территории — строем и с песней, перед тем как задать вопрос — обязательное «разрешите обратиться». Каждому учащемуся выдают комплект формы, разработанной специально для «Авангарда»: брюки, футболку, ремень, флисовую кофту, куртку и кепку. Футболку и ремень ребята могут забрать домой на память.

Фото: ДИМК МО РФ

Смартфоны и прочие гаджеты на территории центра запрещены. Как и в войсках, пользоваться можно лишь кнопочными телефонами, остальные девайсы сдаются на хранение. Впрочем, на смартфон времени всё равно бы не было. Здесь непривычно ранний для многих школьников подъем, расписанный по минутам день, постоянное пребывание в коллективе под круглосуточным надзором взрослых. Все курсанты сведены в пять рот, в каждой из которых по пять взводов. За каждым взводом закреплен инструктор и три посменно работающих вожатых. При этом ребята из одной школы попадают в разные подразделения, где с ними учатся курсанты из других учебных заведений. Так они могут прочувствовать, что такое адаптация в новом коллективе.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания, построенный недалеко от парка «Патриот», находится в совместном ведении столичного департамента образования и науки и минобразования Московской области. Это первое в стране учреждение, специально созданное для организации всесторонней допризывной подготовки школьников. Он обучает учащихся десятых классов из Москвы и Подмосковья. Аналогичные заведения появятся во всех регионах страны.

Фото: ДИМК МО РФ

— Наш центр был учрежден при поддержке Министерства обороны, и в разработке учебных программ принимали участие специалисты этого ведомства, — рассказала «Известиям» директор «Авангарда» Дарья Борисова. — Оборонное ведомство постоянно оказывает методическую и кадровую поддержку. Многие из наших инструкторов — военнослужащие запаса. Есть и действующие военные, они проводят уроки мужества.

От робота до парашюта

Каждая из пяти рот относится к одному из видов Вооруженных сил и отдельных родов войск: Военно-морской флот, Воздушно-космические силы, Сухопутные войска, Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска. Но изучаемые дисциплины у всех одинаковые, чтобы каждый курсант мог получить максимально широкие представления об особенностях службы в разных структурах армии и флота.

В одном из классов курсанты получают базовые знания по сборке простейших роботов, а также осваивают управление малыми беспилотными аппаратами. Чтобы каждый успел попробовать квадрокоптер в деле, он находится в «клетке» из канатов, так что далеко улететь не может.

В классе практической стрельбы молодые люди получают пневматические пистолеты и винтовки и проходят по извилистому маршруту, стараясь максимально быстро поразить возникающие с разных направлений мишени. Еще десять лет назад такая дисциплина была во всех специальных подразделениях.

Фото: ДИМК МО РФ

Один из любимых классов курсантов — виртуальный тир. Напротив огромного экрана в позиции наизготовку стоят четыре человека. У каждого в руках — имитирующий отдачу АК сотой серии с лазерным лучом. Компьютер выводит на экран трехмерную опушку леса и бегущих по ней террористов. По итогам занятий каждый получает оценку в зависимости от числа пораженных целей.

Есть в центре и более сложные комплексы, в частности, по обучению вождения армейских «Уралов» и «КамАЗов». Сидя в кабине многотонного грузовика, мальчишки не только видят перед собой картинку, но и ощущают тряску при движении по ухабам.

Но больше всего школьникам нравится тренажер, имитирующий свободное падение и приземление на управляемом парашюте. Обучающегося прикрепляют к системе ремнями, и он оказывается в подвешенном состоянии, обдуваемый мощными вентиляторами. В шлеме виртуальной реальности курсант видит перед собой приближающуюся землю. Его задача — аккуратно управляя парашютом типа «крыло», приземлиться на платформу движущегося грузовика. Получается не у всех, но на впечатления это не влияет, признаются молодые люди.

Фото: ДИМК МО РФ

— Тебя откидывает назад, в лицо сильный ветер, — рассказал о своем опыте Никита Назаров из Электростали. — Вроде и понимаешь, что это не по-настоящему, а картинка перед глазами — реальная, как и волнение.

Хорошо, но мало

После прохождения курса школьники сдают тесты. По их результатам получают оценку по начальной военной подготовке, которая идет в аттестат. В пятницу они разъезжаются по домам, а в воскресенье «Авангард» принимает новое пополнение. Конечно, за пять дней освоить воинское мастерство невозможно, но такая задача и не стоит, поясняет Дарья Борисова.

Главное, по ее словам, чтобы ребята в полной мере получили представление о военной службе в разных родах войск, почувствовали основы воинской дисциплины и поняли, что их ждет после призыва. А кто-то после пройденного курса может решить поступать в военное училище или пойдет на службу по контракту, предположила Дарья Борисова.

Фото: ДИМК МО РФ

— Это повторение опыта, который был накоплен в советское время, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Тогда школьники проходили в классе начальную военную подготовку, после чего выезжали на несколько дней в войска. Там они выполняли стрельбы из автомата, знакомились с техникой. Пять дней интенсивной подготовки достаточно для того, чтобы молодые люди познакомились с армией. Раньше призывники по прибытии в часть проходили в течение двух недель так называемый КМБ — курс молодого бойца, самые азы службы, после чего принимали присягу. Школьники в «Авангарде» проходят своего рода «мини-КМБ», который позволяет отработать знания, полученные за год. А главное, это поможет с выбором дальнейшего пути. Кто-то осознает, что его призвание — быть солдатом или офицером, кто-то, наоборот, поймет, что армия не для него, и посвятит силы освоению гражданской специальности. В конечном счете благодаря такой подготовке на профессиональную военную службу будет приходить меньше случайных людей и больше мотивированных.

После завершения обучения все курсанты заполняют анкеты и оставляют свои отзывы. Практически у всех впечатления восторженные, единственная своего рода «жалоба» — жаль, что было так мало времени.

Фото: ДИМК МО РФ

— Мне очень нравится, что здесь порядок, как в настоящей армии. При этом очень хорошие условия, столовая — просто бомба, — поделился впечатлениями Тимур Гусев из города Жуковский. — Поначалу было непросто идти в строю — у всех разная комплекция и ширина шага, приходилось подстраиваться друг под друга. В спортзале нагрузка намного больше, чем на школьных уроках физкультуры. Хотелось бы, конечно, провести здесь больше времени. Но ничего — скоро мне исполниться восемнадцать, и я приложу все усилия, чтобы пойти служить в спецназ.