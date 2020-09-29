Сбили в стаю: военные объединили на учениях группы беспилотников

В рамках учений «Кавказ-2020» несколько отрядов беспилотных летательных аппаратов объединили в единую систему управления. Дроны действовали на расстоянии тысяч километров друг от друга. При этом все группы контролировал один штаб в режиме реального времени. БЛА не только вели разведку, но и ставили помехи средствам связи условного противника, а также физически уничтожали цели. Такая беспилотная «стая» способна взять под наблюдение территории площадью в тысячи квадратных километров. По оценкам экспертов, эффективность боевого управления с новой системой вырастет на 40–50%.

Всевидящие дроны

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, одним из элементов работы новой системы стал групповой запуск 10 беспилотников «Орлан-10» на полигоне Прудбой. Затем групповой пролет «стаи» БЛА был продемонстрирован на финальной части маневров в Капустином Яру в присутствии Владимира Путина и Сергея Шойгу. Там применили около 50 комплексов «Орлан», «Тахион», «Элерон», «Застава» и «Форпост».

По итогам учений «Кавказ-2020» командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников рассказал журналистам, что его округ переведен на автоматизированную систему управления войсками и оружием и вся российская группировка, принимавшая участие в маневрах, действовала под ее контролем.

На форуме «Армия-2020» глава оборонного ведомства сообщал, что сейчас на вооружении находится около 2 тыс. беспилотных комплексов. По словам Сергея Шойгу, в этом году произошел настоящий прорыв в отечественной беспилотной авиации и робототехнике. Он пообещал до конца 2020-го заключение новых контрактов на большие серии БЛА и отметил, что речь идет о системах следующего поколения, связанных с использованием современных технологий.

Новый способ применения отрядов беспилотников был внедрен по опыту боевых действий в Сирии, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Благодаря такой системе информация в режиме реального времени поступает с разных рубежей и разных средств разведки, установленных на беспилотниках, — сообщил специалист. — В Сирии одновременно находилось 12–15 комплексов БЛА, и они передавали данные обо всей оперативной глубине обороны противника. Эту информацию можно использовать и для ударных средств — авиации, артиллерии, ракетных войск, и для совершения маневра наземных подразделений. Особенности боевых действий там таковы, что требовалось подтверждение цели из нескольких источников, чтобы не было сомнений: это объект террористов. Одним из ключевых при этом была информация с дронов.

По оценке эксперта, эффективность боевого управления с новой системой вырастет на 40–50%.

— До массового использования беспилотников решение на применение огневых средств могло занимать много времени. Пока информация доходила до соответствующей структуры, зачастую было уже поздно. Цель уходила или оказывалась скрытой по метеоусловиям, — отметил Виктор Мураховский.

Управление огнем

Беспилотники играют ключевую роль в построении разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров в российских войсках. Минобороны сообщало, что их использование в сочетании со средствами автоматизации позволило сократить время от обнаружения цели до ее поражения с нескольких часов до считанных минут.

Беспилотники сейчас введены в штат артиллерийских и ракетных бригад. Оснащают ими и части, вооруженные комплексами «Искандер». На учениях постоянно отрабатывают обнаружение целей и определение их координат. Затем данные передают на пункты управления огнем артиллерии. Операторы БЛА контролируют результаты артогня и корректируют его.

В Сирии также было отработано совместное применение новых дронов «Орлан-30» с корректируемыми 152-миллиметровыми снарядами «Краснополь». Беспилотники обнаруживали объекты противника и подсвечивали их лазерным целеуказателем для боеприпаса. Точность позволяла поражать не только отдельно стоящее здание, но и совершившую короткую остановку технику боевиков.

Большинство российских беспилотников могут работать только в пределах прямой радиовидимости на расстоянии не более 250 км от наземной станции управления. Новое поколение дальнобойных ударных БЛА оснащается спутниковым каналом связи, который делает их дальность ограниченной только запасом топлива. Для современных меньших по размеру аппаратов Минобороны экспериментирует с ретрансляцией сигналов для увеличения радиуса действия. При этом ретранслятором чаще всего выступает другой однотипный дрон.

Беспилотный парк

Большинство из 2 тыс. дронов в российских ВС находится в составе Сухопутных войск. Это небольшие невооруженные модели весом до 18 кг. Самые распространенные их представители — «Орлан-10» и «Элерон-3». Они выполняют видео- и фотосъемку, корректируют огонь артиллерии и создают помехи радиостанциям и сотовым сетям.

Весной 2020-го в войска поступил первый комплект ударных дронов «Орион». Весящий чуть более тонны аппарат завершил цикл государственных испытаний и прошел боевую проверку в Сирии, применив там оружие против террористических группировок.

Прежде самым крупным из российских беспилотников был 454-килограммовый «Форпост», выпускающийся по израильской лицензии. Такие дроны стоят на вооружении морской авиации и ВКС России. Аппараты, способные находиться в воздухе до 17 часов, оказались крайне востребованы в Сирии для разведки и мониторинга результатов ударов. Сейчас ведется разработка их полностью локализованной версии, использующей только отечественные компоненты.

На этапе создания находится также более крупный семитонный ударный «Альтиус». Программа этого БЛА, начатая в 2011 году, столкнулась с трудностями, включая коррупционные скандалы из-за вывода выделенных на него средств за рубеж. Сейчас разработка передана другой компании, испытания возобновлены.

На ранней стадии летных испытаний находится 20-тонный малозаметный «Охотник» компании «Сухой». Беспилотный аппарат станет полноценной заменой пилотируемым бомбардировщикам и сможет применять все те же типы вооружений, что и они.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» прошли на юге России с 21 по 26 сентября. В них задействовали 80 тыс. человек от Минобороны, Росгвардии и МЧС. В практических действиях войск на полигонах приняли участие до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных установок залпового огня.