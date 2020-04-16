Санитарный призыв: в РФ меняют правила прохождения альтернативной службы

В стране вводятся новые правила прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Планируется, что уже в 2021 году призывники, выбравшие АГС, смогут пройти ее по линии Минобороны. Молодых людей обучат профессии санитара на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме ВС РФ. После этого ребят направят работать в медицинские учреждения , сообщили источники «Известий» в Минобороны. Срок их службы, в отличие от тех, кто проходит АГС в гражданских структурах, будет сокращен с 21 до 18 месяцев.

Выбор для пацифиста

Раньше молодые люди, которым убеждения не позволяют брать в руки оружие, проходили службу только в гражданских учреждениях — в качестве санитаров, соцработников и т.д. Теперь у них появилась возможность отдать долг Родине в структуре военного ведомства. Автомат им при этом тоже не понадобится.

мо Помещение строящегося главного храма Вооруженных сил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, все, кому предстоит пройти АГС, получат возможность выбора: отработать положенное законом время на гражданке или же в структурах Минобороны. Тех, кто предпочтет оборонное ведомство, направят в гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию в подмосковном Алабино. Проживать ребята будут на территории этого соединения, а учиться профессии санитара — на базе духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил. Он возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что новая система начнет действовать уже в следующем году, добавил собеседник «Известий» в министерстве.

Работы хватит

Возможность выбирать альтернативную гражданскую службу вместо военной появилась у российских призывников в начале 1990-х. Тогда не существовало никаких механизмов реализации этого права, и молодые люди, которые написали заявление о желании пройти АГС, иногда годами ждали, пока им найдут место службы. Для некоторых такой способ становился возможностью легально уклониться от военной службы, протянув время до окончания призывного возраста.

Сегодня перечень профессий, по которым могут служить альтернативщики, насчитывает уже десятки позиций. Среди них, например, столяр, водитель, электрогазосварщик, почтальон, лифтер, маляр, тракторист, санитар, сторож, садовник, оленевод, тракторист, пекарь, пожарный и другие.

мо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Призывная комиссия может направить молодого человека на любое промышленное или сельскохозяйственное предприятие, где необходимы рабочие руки. Срок АГС сегодня составляет 21 месяц. Всё это время альтернативщик получает зарплату и соцпакет, предусмотренные штатным расписанием. Однако большой популярностью такая служба не пользуется. Если в войска каждые полгода уходят примерно 130–135 тыс. призывников, то число выбравших АГС за тот же период составляет всего несколько сотен.

Для альтернативщиков, которые захотели пройти АГС по линии Минобороны, срок службы будет сокращен до 18 месяцев. После обучения их распределят по лечебным учреждениям. Впрочем, для желающих найдется место и при главном храме ВС РФ , уверен член общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

— Думаю, это неплохо, если они будут служить при главном храме Вооруженных сил. Работы хватит всем, — заявил он «Известиям». — Там располагается галерея, школа священников и многое другое. Кстати, напомню, в армии есть институт священников, и им тоже нужны помощники.

На переднем крае

Молодые люди, проходящие АГС, могут быть очень полезны стране и обществу, уверен и доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Работа в медструктурах — важная и почетная, — рассказал «Известиям» эксперт. — Мир меняется, и ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала, что медики по-прежнему находятся на переднем крае — в больницах, где идет борьба за жизни тысяч людей.

мо Помещение строящегося главного храма Вооруженных сил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Создание новой структуры в Вооруженных силах полностью соответствует букве закона, считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— В данном случае государство предоставляет своим гражданам выбор — брать в руки оружие или нет , — подчеркнул он. — Причем у призывника, решившего пройти альтернативную службу, есть четкий стимул попасть в это спецподразделение. Там он получит первичную медицинскую подготовку, то есть полноценную профессию. Ведь для работы с больными, ранеными или пожилыми людьми необходимы специальные медицинские и психологические знания. То, что духовно-просветительский центр будет работать при храме, не важно. Обучением молодых людей станут заниматься медики.

Также призывникам важно помнить, что на граждан, выбравших альтернативную службу, в дальнейшем будет распространяться ряд ограничений при приеме на госслужбу, напомнил эксперт.