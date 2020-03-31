В ВС РФ указали на рост показателя годности россиян к военной службе

Рост показателя годности граждан к военной службе в России по итогам 2019 года составил 77,6%, тогда как в 2012 году он был на уровне 69,9%. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью, опубликованном 31 марта на сайте «Красная звезда».

«Рост (показателя годности. — Ред.) составил 7,7%. И цифры с точностью до десятой процента я привожу не случайно, за каждой из них — десятки тысяч человек. И это действительно существенный результат, которого нам удалось добиться благодаря различным мерам, принимаемым как на государственном уровне, так и на местах», — отметил Бурдинский.

При этом, по его словам, требования к состоянию здоровья новобранцев ежегодно повышаются. Это связано с высоким уровнем военной подготовки, а также необходимостью осваивать современную боевую технику в самые короткие сроки.

Также Бурдинский рассказал, что в 2020 году призыву подлежат 135 тыс. человек — это столько же, сколько и в 2019 году. Призыв пройдет в 83 субъектах России. В Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе призывные мероприятия проводятся только осенью.

Отвечая на вопрос о новом порядке постановки на воинский учет, генерал-полковник отметил, что с 2019 года россияне действительно могут состоять на учете в военном комиссариате по месту своего проживания. Кроме этого, в феврале 2020 года правительство России утвердило форму заявления о постановке на воинский учет с предоставлением документа о месте пребывания гражданина. Таким документом могут считаться справки с места работы или учебы.

Кроме этого, Бурдинский отметил, что альтернативную военную службу также можно пройти в Вооруженных силах, ее срок составит 18 месяцев, а не 21, как в организациях, не подведомственных Министерству обороны. Для прохождения альтернативной военной службы новобранцы будут направляться во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 1-й танковой армии в Алабино, где для них созданы все необходимые бытовые условия.

По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба ВС России, в стране ежегодно снижается число «уклонистов» от службы в армии. Пять лет назад их было 6,2 тыс., а по итогам 2019 года — почти в четыре раза меньше. В результате мероприятий, проводимых правительством с целью повышения привлекательности военной службы, у молодых людей формируется положительное отношение к армии. Уровень удовлетворенности у военнослужащих условиями службы по результатам исследований, проведенных в 2020 году, составил 91%.

Прямые телефонные линии с 1 апреля начинают свою работу во всех штабах военных округов и военных комиссариатах субъектов России. Их номера можно найти на официальном сайте Минобороны http://mil.ru в разделе «Призывникам».

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. О том, что весенний призыв не будет перенесен из-за коронавируса, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу ранее в марте. Кроме того, среди военнослужащих армии РФ случаев заражения инфекцией не зафиксировано, отмечал он 20 марта.