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Ростех назвал срок поступления в армию модернизированного танка Т-90М

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Молдавская
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Поставки в российские войска модернизированного танка Т-90М начнутся в этом году. Об этом сообщил «РИА Новости» в понедельник, 30 марта, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

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«В интересах военных мы реализуем ряд крупнейших авиационных проектов», — отметил в он в понедельник, 30 марта. По словам Евтушенко, государственные испытания танка Т-90М «Прорыв» «Уралвагонзавод» завершил в прошлом году.

Контракт на поставку модернизированного Т-90М в войска был подписан в ходе военно-технического форума «Армия-2019».

Ранее в марте сразу два российских танка вошли в рейтинг лучших в мире. Эксперты высоко оценили возможности Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

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