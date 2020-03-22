Два российских танка вошли в рейтинг лучших в мире

Американский военный журнал Military Watch Magazine составил рейтинг лучших танков мира, включив в него сразу две российские боевые машины – Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

Издание отмечает, что танки являются неотъемлемой частью наземных боевых действий, а армии, обладающие самыми мощными из них, смогут рассчитывать на преимущество в возможных конфликтах.

Так, представленный в 2015 году российский танк Т-14 радикально отличается от советских образцов, говорится в материале.

Боевая машина оснащена самым современным вооружением, в том числе боеприпасами 2А82-1М, 125-миллиметровой пушкой, ракетами класса «земля-воздух».

Кроме того, Т-14 отличается новейшими композитными материалами, броней и еще более мощными датчиками и системами.

Выделили журналисты и корейский К2 «Черная Пантера». Он, как и Т-14, принадлежит к четвертому поколению танков, обладает хорошей броней и живучестью. При этом датчики РЛС предупреждают экипаж о ракетной атаке и позволяют выпустить дымовой заслон. На вооружении у К2 - 120-мм пушка и два тяжелых пулемета.

Вошел в список и Т-90М, успешно завершивший испытания в этом году.

«Он сочетает в себе конструкцию основного боевого танка Т-90, но с передовыми технологиями Т-14», - отмечается в статье.

На вооружении у Т-90М пушка 2A82-1M и система управления огнем Kalina, а также композитная броня и комплекс динамической защиты «Реликт». В целом системы связи и вооружение схоже с оснащением Т-14, но «Прорыв» легче и дешевле «Арматы».

Попали в топ также китайский танк третьего поколения 99А, обладающий «лазерным ослепителем». Система позволяет сбить с толку ракеты с лазерным наведением.

Далее в списке японский Type 10 и израильский Merkava IV.

В октябре в Германии сравнили «Армату» с немецким «Леопардом-2». Журналисты признали преимущество Т-14 по ряду показателей.