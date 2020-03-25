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National Interest назвал «кошмаром» для НАТО российский танк Т-95

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась незадолго до распада СССР, был «мечтой танкиста», но стал бы «кошмаром» для НАТО. Такое мнение выразило американское издание The National Interest.

Автор материала описывает танк как высокомобильный, хорошо бронированный и с «отличной огневой мощью». По его словам, данная машина, оснащенная 152 мм пушкой, превосходила бы все аналоги, в том числе западные, оснащенные 120 мм орудиями.

Благодаря пушке Т-95 имел бы большую дальнобойность, но смог бы использовать обычные артиллерийские снаряды. Также автор отметил, что в танк, предположительно, должны были установить раннюю версию дизельного двигателя, который на данный момент используется в Т-14 «Армата».

The National Interest предположил, что Т-95 был бы оснащен системой активной защиты, а также комплексом динамической защиты. Автор материала также добавил, хоть танк и остался проектом, некоторые особенности конструкции (мощный двигатель и башня с большими углами возвышения) были учтены при создании танка Т-14.

22 марта сообщалось, что сразу два российских танка вошли в рейтинг лучших в мире. Эксперты высоко оценили возможности Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

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