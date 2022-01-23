Беренговая оборона: для защиты северо-востока РФ создают новую дивизию

Берингов пролив и побережье Чукотки прикроет новая дивизия береговой обороны — ее формирование в регионе уже началось, сообщили источники "Известий" в военном ведомсте. Соединение возьмет под свой контроль территорию от западных границ Чукотки до Камчатки, а при необходимости – и до Сахалина. В его состав войдут несколько полков, в том числе созданный ранее 50-й полк береговой обороны. Формирование дивизии должно завершиться уже в 2022 году. Эксперты отмечают, что значение Севморпути постепенно нарастает и право пользоваться им у России оспаривают уже несколько стран. Поэтому, уверены специалисты, появление нового соединения поможет России закрепить свое влияние в регионе.

Из полка – в дивизию

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, зона ответственности новой части будет простираться вдоль Северного морского пути от западных границ Чукотского автономного округа до Сахалина, включая Камчатку. Она будет патрулировать побережье и получит в свое распоряжение все необходимые системы вооружений. Формирование новой дивизии должно завершиться уже в этом году, уточнили собеседники редакции.

Тема создания новой дивизии поднималась на итоговой коллегии Минобороны в декабре 2021-го года. По данным источников «Известий», в дивизию должен будет войти 50-й полк береговой обороны, который в настоящее время дислоцируется на Камчатке, но отвечает за оборону побережья Чукотки. Его подразделения, в частности, составляют гарнизон города Анадырь — личный состав полка служит там по принципу ротации. После дежурства солдаты и офицеры возвращаются на Камчатку, где отдыхают и занимаются боевой подготовкой.

Беренговая оборона Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Впервые о планах по созданию дивизии на Чукотке в 2016 году рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он сообщил, что новое соединение должно стать частью единой системы береговой обороны от южного побережья Приморья до Арктики. Силы, сосредоточенные на этом рубеже, будут контролировать проливные зоны Курильских островов и Берингова пролива, прикрывать маршруты развертывания сил Тихоокеанского флота в дальневосточной и северной морских зонах.

«Известия» уже писали, что в состав новой дивизии должны войти уникальные подразделения, которые будут действовать на четырех– и шестиколесных квадроциклах. Они должны вести патрулирование побережья и не допустить высадки диверсантов, а при необходимости отразить десант противника.

Стратегически важный Север

Севморпуть – важнейшая экономическая артерия и в будущем ее значение будет только расти. В ходе глобального потепления тают льды в наших северных морях, что активизирует судоходство в Арктике, рассказал «Известиям» директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Берингов пролив становится ключевой точкой глобальной водной артерии, которая в будущем может иметь огромное значение для всей мировой экономики, — уверен он. — Дивизия, действующая вместе с противокорабельными береговыми ракетными комплексами, позволит России держать пролив под контролем. Силы в этой точке будут иметь стратегическое значение. Это еще и единственное место в РФ, откуда ракеты средней дальности могут долетать не только до Аляски, но и до северо-западных районов основной территории США. Все это повышает значение Чукотки.

В перспективе Севморпуть будет действовать круглогодично, рассуждает экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Валентин Селиванов.

Беренговая оборона Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Иностранные суда, а тем более военные корабли не могут идти по Севморпути без разрешения России, — отметил он. — В США и на Западе такое положение дел не нравится, поэтому на этом направлении могут быть провокации. Мы видели их в Черном море и на Тихом океане. Чтобы этого не допустить, было принято решение укрепить наши рубежи. У нас есть все возможности и новое оружие, модернизированное для использования в Арктике.

Как правило, такие решения принимаются после тщательного анализа своих и сил вероятного противника, а также особенностей вероятного театра военных действий, отметил он.

Стран-претендентов на этом регион много — и это не только США и их союзники по НАТО, но и неарктические государства, рассказал «Известиям» экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе.

Беренговая оборона Корабли в морском порту Дудинка, Красноярский край Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— США наращивают военное присутствие на Аляске, начали строить ледокольный флот, а их подводные лодки постоянно находятся в арктических водах, — отметил он. — СМП может принести нашей стране много пользы – это потоки товаров и углеводородов, транзит которых принесет прибыль. Важны и нефтегазовые проекты на Сахалине. Проблему Севморпути еще предстоит решить. Поэтому политическую линию и свои экономические интересы важно подтвердить силовым присутствием.

Чукотский рубеж

На Чукотке в последние десятилетия серьезных сухопутных сил не было. С 1980-х до середины 1990-х там несла службу 99-я мотострелковая дивизия, но она комплектовалась сокращенным штатом. Причина в том, что размещение войск в этих районах сопряжено с огромными трудностями, напомнил в беседе с "Известиями" Василий Кашин.

— Задачу надо решать на новом уровне, учесть опыт предыдущих лет, — считает эксперт. — Советский Союз на завершающем этапе Холодной войны разместил на Чукотке дивизию, но все было сделано без нормальной инфраструктуры и в 1990-е годы ее расформировали.

Сейчас строительство оборонной инфраструктуры не форсируется. Проведенная реконструкция аэродрома Угольный в Анадыре позволила принимать все типы самолетов и вертолетов. Они не только обеспечивают охрану границ, но и занимаются снабжением еще более удаленных гарнизонов.

Беренговая оборона Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В 2000-х Угольный лишь изредка использовался в качестве передового оперативного аэродрома для боевой авиации. Но в 2017 году на него впервые в истории приземлились дальние бомбардировщики Ту-22М3. Со следующего года туда стали регулярно прилетать и стратегические ракетоносцы Ту-160.

В декабре 2020 года Минобороны сообщило о начале постоянного боевого дежурства в Анадыре флотских истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из состава авиаполка на Камчатке. Уже несколько лет на Угольном дежурит и подразделение с БПЛА «Орлан-10» и «Форпост».

Находится на Камчатке и сводный отряд армейской авиации. Транспортные Ми-8 и Ми-26 помогают снабжать подразделения на мысе Шмидта и острове Врангеля. «Известия» уже писали, что в прошлом году было принято решение разместить на Камчатке многоцелевые истребители Су-35. Их задачей станет защита и патрулирование северо-востока страны, включая Берингов пролив.