«Акуле» пора: подлодка «Самара» вернется в Тихий океан после ремонта

Стальная «акула» пополнит Тихоокеанский флот. Атомная подводная лодка проекта 971 «Самара» вернется на ТОФ в 2023 году. Ее отремонтируют и проведут небольшую модернизацию. В частности, на лодке появятся ракеты «Калибр». Тем временем однотипная ей АПЛ «Братск» признана непригодной к ремонту и восстанавливать ее не будут. Обе субмарины не ходят в море с начала 2010-х годов. В 2014-м «Самара» и «Братск» в результате уникальной операции были перевезены с Камчатки в Северодвинск на завод для ремонта. Эксперты отмечают, что субмарины этого проекта остаются одними из самых опасных в мире.

«Акулы», а не «ревущие коровы»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, Минобороны согласовало и утвердило обновленный график работ на атомной подводной лодке (АПЛ) проекта 971 «Самара». Ожидается, что субмарину вернут в состав флота уже в следующем году. Правда, собеседники издания не исключают, что срок передачи АПЛ может быть увеличен.

Как указано в дополнительном соглашении к существующему контракту (есть в распоряжении «Известий»), на «Самаре» было принято решение сделать «ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтного срока службы». Сдача подводной лодки Тихоокеанскому флоту, согласно документу, намечена на 2023 год.

Собеседники издания в военном ведомстве пояснили, что на АПЛ будет установлено новое радиоэлектронное оборудование, также будут заменены ряд узлов и механизмов. Но главное — АПЛ пополнит свой арсенал крылатыми ракетами «Калибр».

При этом Тихоокеанский флот останется без систершипа «Самары» — атомной субмарины «Братск», хотя ее ремонт также был запланирован. Согласно документам, которые есть в распоряжении «Известий», 26 июля 2013 года между Минобороны и АО «ЦС Звездочка» был заключен контракт по модернизации двух атомных подводных лодок № 514 «Братск» и № 517 «Самара». Но от ремонта «Братска» в итоге решили отказаться. Подлодку исключили из госконтракта на модернизацию после заключения дополнительного соглашения 5 марта 2018 года.

Ранее «Известия» писали, что после ремонта и модернизации на «Щуки» будут установлены крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» с возможностью старта из-под воды. Это позволит лодкам уничтожать наземные цели. Впервые эти ракеты были запущены в декабре 2015 года дизельной субмариной «Ростов-на-Дону» в ходе антитеррористической операции в Сирии.

«Самара» и «Братск» относятся к проекту 971 «Щука-Б». На Западе субмарины этого класса называют «акулами». Это многоцелевые АПЛ, предназначенные для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения атомных субмарин и авианесущих группировок противника, рассказал «Известиям» председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

— Лодки этого проекта получились очень удачными, — считает эксперт. — На них впервые была установлена аппаратура обнаружения кильватерного следа, что позволяет найти противника еще до вступления с ним в гидроакустический контакт. Такой аппаратуры нет ни на одной субмарине потенциального противника. У «Щук-Б» большой модернизационный запас. Прочный корпус лодок рассчитан на десятилетия службы. При замене электроники, вооружения, радиотехнического и гидроакустического комплексов «Щуки-Б» будут стоять на вооружении еще долго. Та же «Самара» в 2023 году будет современной подводной лодкой с высокими поисковыми возможностями. Всё-таки главная задача таких АПЛ — обнаружение и уничтожение подводных ракетоносцев противника. В случае начала войны они должны найти и уничтожить их, не дав нанести удар по нашей территории. Кроме того, модернизировать лодку гораздо дешевле, чем сделать новую.

«Щуки-Б» малошумные, что позволяет им первыми обнаружить противника, отметил эксперт. Американцы давно оценили ее боевые качества и возможности — это первая советская атомная подлодка, избавившаяся от прозвища «ревущая корова».

— В свое время вице-адмирал Алексей Буриличев, будучи капитаном такой лодки, получил звание Героя России за то, что на «Щуке» не часами, а сутками следил за американской атомной субмариной, оставаясь при этом незамеченным, — напомнил Игорь Курдин.

Лодки проекта 971 сыграли большую роль в сохранении боеспособности ВМФ, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В постсоветские годы среди АПЛ именно эти субмарины чаще всего ходили в походы, — отметил он. — Благодаря им удалось сохранить и воспитать новые офицерские кадры для ВМФ. Морская практика при управлении АПЛ очень важна — такие навыки передаются из поколения в поколение. Командир корабля должен лично показать и объяснить особенности поведения подлодки и применения ее оружия. Опыт здесь играет огромное значение.

На смену «Щукам» должны прийти многоцелевые подлодки четвертого поколения проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М». Они смогут более эффективно бороться с субмаринами противника, отметил эксперт.

Пошли Севморпутем

«Братск» и «Самара» были построены на корабельном заводе Комсомольска-на-Амуре и включены в состав Тихоокеанского флота в 1989 и 1994 годах соответственно. Обе лодки — с непростой судьбой.

«Самара» в 2000-х годах была на ТОФ самой, как говорят на флоте, «ходовой» лодкой — постоянно была в походах. Но к 2013-му она уже требовала обновления. «Братск» был поставлен на ремонт в Северо-восточный ремонтный центр (СВРЦ) на Камчатке в 2003 году. В 2008-м на необходимые работы было выделено свыше 250 млн рублей. По его завершении — в 2012 году — лодка должна была начать швартовые испытания. Но в 2013-м во время визита министра обороны Сергея Шойгу в СВРЦ выяснилось, что ремонта не было, за все эти годы на лодке была проведена лишь инвентаризация, а сокращенный экипаж атомохода из 37 человек фактически ничем не занят.

Тогда же военное ведомство приняло решение о переброске этих субмарин на один из заводов, расположенных в европейской части страны. В 2014 году была проведена операция по их перевозке в Северодвинск на завод «Звездочки». Обе лодки погрузили на голландское транспортное судно-док «Трансшельф», которое совершило переход по Северному морскому пути в сложной ледовой обстановке.

Всего же по проекту 971 в его исходном и доработанном вариантах было построено 15 атомных подлодок, часть из которых уже списаны. Субмарины этой серии имеют длину около 110 м, максимальную скорость под водой — 61 км/ч, глубину погружения до 600 м. В экипаж входит 73 человека. На вооружении таких подлодок находятся крылатые ракеты с ядерными боеголовками РК-55 «Гранат», ракеты-торпеды и подводные ракеты.