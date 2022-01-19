«Бук» всё видит: юг России прикрыли современными комплексами ПВО

В Южном военном округе (ЮВО) развернута первая в российских Вооруженных силах бригада зенитных ракетных комплексов «Бук-М3». Это соединение вошло в состав 8-й общевойсковой армии, которая прикрывает Ростовскую область, Кавказ и Крым. Вероятный противник «восьмерки» — силы южного фланга НАТО. В случае необходимости армию можно будет оперативно перебросить на запад. «Бук-М3» — самый совершенный комплекс ПВО в своем классе, утверждают эксперты. Он может перехватывать любые цели на высотах от нескольких до десятков тысяч метров. Специалисты подчеркивают, что это оборонительные системы, и их появление рассчитано на укрепление российских южных рубежей.

Южный фланг

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, формирование бригады, вооруженной зенитными ракетными комплексами ПВО средней дальности «Бук-М3», завершилось в конце прошлого года. Соединение получило комплект техники, сформирован личный состав. В настоящее время новая бригада входит в состав 8-й гвардейской общевойсковой ордена Ленина армии Южного военного округа. Ее дивизии дислоцируются в Волгоградской и Ростовской областях, а штаб находится в городе Новочеркасск.

Главком сухопутными войсками Олег Салюков уже сообщал, что боевые парки частей ПВО в течение прошлого года пополнили современные зенитные комплексы «Бук-МЗ», «Тор-М2» и арктический «Тор-М2-ДТ». По его мнению, эта техника занимает лидирующие позиции в мире в своих классах.

Усиление южных российских границ можно назвать закономерным — рядом с ними сконцентрирована украинская армия, напомнил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

— Это серьезная сила с учетом того, что их [украинских военных] в течение последних нескольких лет обучали западные специалисты. Ее вооружили новыми системами, в том числе американскими, — объяснил специалист «Известиям». — Кроме того, с юго-западного направления неоднократно производилась имитация бомбометания и пуска ракет по территории России. Поэтому современные противовоздушные системы там особенно актуальны. Не следует забывать и про заходы кораблей НАТО в Черное море, напряженность, которую блок создает в регионе. И ракеты, которые стоят в Румынии, тоже могут использоваться для агрессии. Так что угроза на южном фланге очень серьезная, поэтому туда и подтягивают силы.

Эксперт также заметил, что поставляемые в ЮВО системы носят оборонительный характер.

— В свете этого все заявления, что Россия якобы собирается на кого-то нападать и замышляет агрессивные действия, выглядят неправдоподобно, — считает Сергей Орджоникидзе. — Южный и юго-западный фланги надо, конечно, укреплять. Это и проводится таким образом, чтобы отбить охоту у потенциального агрессора.

США и силы других стран НАТО активизировали свои действия у российских южных границ в прошлом году. Пик активности пришелся на ноябрь 2021 года, когда акваторию Черного моря посетили штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter ВМС США. Они провели совместные учения с болгарскими, румынскими, украинскими и турецкими военными кораблями. Тогда же участились полеты разведывательной авиации стран НАТО у берегов Крыма, Северного Кавказа и над юго-восточной Украиной. Чуть раньше — в октябре — у российских границ появлялись стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США, которые могут нести на борту ядерное оружие. В июне эсминец Defender ВМС Великобритании пересек госграницу и вошел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент на 3 км. Чтобы его выпроводить, было применено предупредительное бомбометание.

Придут на помощь

Боеготовности подразделений противовоздушной обороны в армии сейчас уделяют особое внимание. Минобороны сообщало, что расчеты «Бук-М3» ЮВО в прошлом году провели несколько учений. В частности, на полигоне в Астраханской области прошли маневры с боевой стрельбой. Зенитчики отработали отражение удара высотных скоростных целей, имитирующих налет авиации противника. В маневрах участвовали более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

«Бук-М3» составляют основу огневых средств ПВО сухопутных войск в данном классе. Бригады, оснащенные новыми комплексами, входят в состав общевойсковых армий. Они должны служить мобильным резервом, который можно оперативно перебросить на самые уязвимые направления.

— Это самая последняя модификация «Буков», у нее улучшены все характеристики: дальность, высота, помехозащищенность, мобильность и в конечном счете возможности по прикрытию объектов, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев. — «Бук-М3» предназначен для охраны и обороны узлов связи и командных пунктов общевойсковой армии, в наступлении и в обороне. Он способен прикрывать с воздуха все части. Средства ПВО полков, дивизий, армии объединяются в единую систему. Поставка новых модификаций комплексов усовершенствует систему ПВО общевойсковой армии. Это полностью обезопасит войска от воздушного нападения.

Система может работать по целям на дистанции до 70 км и на высоте до 35 км. Такие характеристики делают ее эффективной в борьбе со всеми типами воздушных целей, в том числе с крылатыми ракетами. Каждая пусковая установка может обстреливать четыре воздушных объекта. Дивизион «Бук-М3» способен работать одновременно по 36 целям.

Новейшая модификация «Бука» имеет в три раза больше готовых к старту ракет, чем система предыдущего поколения. Каждая самоходная установка несет шесть боеприпасов, еще двенадцать находятся на транспортно-заряжающей машине (ТЗМ), с которой можно вести огонь по внешнему целеуказанию.

Комплекс проектировался с учетом необходимости интеграции его с другими системами ПВО. Например, его можно объединять в единую сеть для совместной работы с С-400, «Панцирями» и современными армейскими комплексами малой дальности. По сравнению с предшественниками, «Бук-М3» обладает повышенной помехозащищенностью и живучестью, что позволяет ему действовать в районах интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

В прошлом году в ходе маневров в Крыму были протестированы возможности «Бук-М3» по отражению налета крылатых ракет. Как писали «Известия», в рамках экспериментальных учений они поражали мишени, имитирующие полеты беспилотников и крылатых ракет над морем. Объекты летели на предельно малых высотах, но были обнаружены и своевременно перехвачены.