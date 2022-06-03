Глава Чечни Кадыров заявил, что Шойгу определил меры для ускорения спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи, подразумевающие улучшение тактики, спецоперация РФ по защите Донбасса пойдет в ускоренном темпе. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава региона и министр обороны РФ 3 июня провели встречу в Москве. В ходе нее были обсуждены аспекты спецоперации и определили дальнейшие пути взаимодействия.

По словам Кадырова, принятые Шойгу меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров российских войск. Министр попросил передать благодарность «бойцам за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований», отметил глава Чечни.

26 мая сообщалось, что четверо служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в поселке Боровское под Северодонецком спецподразделению Кадырова «Ахмат». Как сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецотряда Апти Алаудинов, когда спецназ обнаружил позицию украинских солдат в Боровском, желающих сдаться было больше, однако в ответ на такое решение соратники открыли по ним огонь из «Градов».

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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