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Четыре военных ВСУ сдались спецподразделению «Ахмат» в Боровском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Четверо служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 26 мая, сдались в плен в поселке Боровское под Северодонецком. Об этом сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

Украинские военные массово складывают оружие в Северодонецке. Спецоперация в Донбассе 19 мая, день 84-й
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«Люди, которые не имеют абсолютно никакого желания воевать, по сути своей люди, которых насильно загоняют рыть окопы. <…> Каждый раз удручает то состояние, в котором ты находишь этих бойцов, которые попадают к тебе в плен», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Алаудинова, когда спецназ обнаружил позицию украинских солдат в Боровском, желающих сдаться было больше. Еще 16 бойцов согласились сложить оружие, однако в ответ на такое решение соратники открыли по ним огонь из «Градов».

Ранее в четверг стало известно, что служащие спецподразделения «Ахмат» и Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) вошли в Северодонецк. В соответствии с планом вооруженные силы оттесняют украинские формирования вглубь города.

В этот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры с места активных боевых действий на окраинах Северодонецка.

Он рассказал, как боевики попытались обстрелять позиции российских военнослужащих, но чаще всего снаряды попадали по жилым домам близлежащих населенных пунктов. Военные России и ЛНР в ответ наносили массированные удары по укрепленным районам украинских военных. Завязалась артиллерийская дуэль.

Вооруженные силы Украины отступили с потерями.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 мая рассказал, что российские военнослужащие вошли в город Лисичанск и почти зашли в Северодонецк. В тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об оперативном окружении Северодонецка. По его словам, перемещение осуществлялось только по единственному мосту, который также находился под огневым контролем.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой Народной Республики и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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