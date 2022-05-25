Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР

Российские военнослужащие вошли в город Лисичанск и почти зашли в Северодонецк. Об этом 25 мая рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Украинские военные несут потери, среди них распространяются панические настроения, добавил политик.

По словам Кадырова, в настоящее время проводятся специальные мероприятия, в которых участвуют бойцы Минобороны РФ, Росгвардии и республик Донбасса.

Ранее в этот день офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил об оперативном окружении Северодонецка. По его словам, город плотно закрыт с трех сторон, а перемещение осуществляется только по одному-единственному мосту, который также находится под огневым контролем.

24 мая военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры работы авиации в Северодонецком районе. На записи можно увидеть, что вертолеты летят над территорией ЛНР на низкой высоте.

Ранее в среду глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что более половины территории города Красный Лиман находится под контролем сил республики, напоминает «Газета.Ru».

19 мая в YouTube было опубликовано видео, в котором военнослужащие ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с отказом оборонять Северодонецк из-за отсутствия подкрепления и тяжелой техники. По словам военных, их отправили на верную смерть. Они жаловались на то, что ждут подкрепления уже две недели, но его нет. По данным украинских СМИ, военных после их обращения отправили в СИЗО.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. В докладе Минобороны сообщалось, что в плен сдалась группа украинских неонацистов в составе 531 человека, всего же с 16 мая сложили оружие 2439 украинских боевиков.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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