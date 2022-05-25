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В ЛНР сообщили о взятии в оперативное окружение Северодонецка

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Город Северодонецк в ЛНР находится в оперативном окружении сил Народной милиции и РФ. Об этом заявил в среду, 25 мая, офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Уточняется, что Северодонецк плотно закрыт с трех сторон, а перемещение осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под огневым контролем.

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«Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал он в эфире Первого канала.

Накануне, 24 мая, военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры работы авиации в Северодонецком районе. На записи можно увидеть, что вертолеты летят над территорией ЛНР на низкой высоте.

19 мая в YouTube было опубликовано видео, в котором военнослужащие ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с отказом оборонять Северодонецк из-за отсутствия подкрепления и тяжелой техники. По словам военных, их отправили на верную смерть. Они жаловались на то, что ждут подкрепления уже две недели, но его нет.

При этом военные подчеркнули, что «не отказываются защищать Родину», но хотят иметь «надлежащий тыл и надлежащее командование».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, уточнили в Кремле.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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