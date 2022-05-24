Военкор «Известий» показал работу авиации в Северодонецком районе ЛНР

Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры работы авиации в Северодонецком районе Луганской Народной Республики. Видео опубликовано 24 мая.

Как следует из ролика, вертолеты летят над территорией ЛНР на низкой высоте. Истребители работают гораздо выше.

Накануне журналист показал двор жилого дома в городе Рубежное ЛНР. По его словам, с марта ситуация не меняется. Сначала наблюдается затишье, потом снова начинаются обстрелы. Зименкин сказал, что все жители молятся лишь о том, чтобы ракета не разорвалась.

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21 мая он пообщался с местными жителями Рубежного. Они рассказали, что вновь их окружают дроны боевиков Украины, а националисты со стороны Приволья с помощью дронов корректируют огонь, после чего стреляют из «Градов».

18 мая Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в ЛНР. Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои. Корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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