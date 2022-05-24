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Военкор «Известий» показал работу авиации в Северодонецком районе ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры работы авиации в Северодонецком районе Луганской Народной Республики. Видео опубликовано 24 мая.

Как следует из ролика, вертолеты летят над территорией ЛНР на низкой высоте. Истребители работают гораздо выше.

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Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Накануне журналист показал двор жилого дома в городе Рубежное ЛНР. По его словам, с марта ситуация не меняется. Сначала наблюдается затишье, потом снова начинаются обстрелы. Зименкин сказал, что все жители молятся лишь о том, чтобы ракета не разорвалась.

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21 мая он пообщался с местными жителями Рубежного. Они рассказали, что вновь их окружают дроны боевиков Украины, а националисты со стороны Приволья с помощью дронов корректируют огонь, после чего стреляют из «Градов».

18 мая Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в ЛНР. Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои. Корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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