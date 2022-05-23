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Журналист «Известий» показал обстрелянный двор в Рубежном

Журналист «Известий» показал двор в Рубежном, где лежит неразорвавшаяся ракета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известя» Дмитрий Зименкин 23 мая показал двор жилого дома в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Этот двор мы снимали в марте месяце. И здесь ничего не меняется, к сожалению. Вроде, какое-то время затишье, потом опять обстрелы. Этот двор живет на пороховой бочке», — описал журналист.

Помимо этого, военкор показал трансформаторную подстанцию, за дверью которой, по его словам, лежит неразорвавшаяся ракета от системы «Ураган».

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Зименкин сказал, что все жители молятся лишь о том, чтобы ракета не разорвалась.

21 мая он пообщался с местными жителями Рубежного. Они рассказали, что вновь их окружают дроны боевиков Украины, а националисты со стороны Приволья с помощью дронов корректируют огонь, после чего стреляют из «Градов».

18 мая Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР). Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои. Корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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