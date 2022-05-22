В Рубежном рассказали о новых попытках боевиков Украины обстреливать поселение

Над городом Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) снова кружат дроны боевиков Украины. Националисты со стороны Приволья с помощью дронов корректируют огонь, после чего стреляют из «Градов», рассказали местные жители корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Третий день с Приволья летит. Там засели боевики. Из «Градов» лупят. Комендатуру бомбили», — рассказала местная жительница Наталия.

По ее словам, за небольшой период украинские боевики нанесли порядка 15 ударов. Парящий в небе беспилотник пытаются сбить с земли. Как рассказал один из защитников Донбасса с позывным Док, националисты корректируют огонь, ориентируясь на скопления людей. Недавние удары были нанесены, когда местные жители набирали воду.

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«Они нас называют «недочеловеки», а на самом деле, они убивают мирных. <...> Два-три дня назад, говорят, кого-то убило. Они ж не воюют с военными. Воюют с мирными жителями, которые выбрали одного, второго президента, якобы. Хотя никто его не выбирал. Людей с Донбасса, которые всю жизнь работали, никому зла не хотели, он (президент Украины Владимир Зеленский — Ред) никогда не подчинит себе», — сказал Док.

Док уверен, что действия киевских властей обернутся против них самих, и даже «американцы его не спасут».

«Они посмотрят, что у него ничего не получается, и отвалят. А потом скажут, мол, а мы при чем? Это он бомбил, не мы», — заключил боец.

Российские войска зачищают от украинских националистов поселок Камышеваха — многие радикалы засели в частных домах и административных зданиях. В субботу, 21 мая, военкор «Известий» Алексей Полторанин показал, как чеченским бойцам полка специального назначения удалось зачистить здание школы в Камышевахе. После освобождения поселения, бойцы подразделения двинутся на Лисичанск.

16 мая в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения линии обороны боевиков в районе города Золотое в ЛНР, снятые с коптера. На записи видно, как снаряды попадают по позициям украинских войск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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