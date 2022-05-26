Военкор «Известий» показал бои на окраинах Северодонецка

На окраинах Северодонецка сейчас идут наиболее активные боевые действия. Кадры с места событий в четверг, 26 мая, показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«До стрелкового боя отсюда метров 500–700, слышна работа стрелкового оружия», — транслирует военкор.

Лес в черте города: за деревьями стоят многоэтажки, недалеко находится один из въездов в Северодонецк. С украинскими боевиками сражаются бойцы подразделения «Ахмат».

Боевики стараются обстрелять позиции российских военнослужащих, но зачастую снаряды попадают по жилым домам близлежащих населенных пунктов Щедрищево и Воеводовка. Военные России и Луганской Народной Республики в ответ наносят массированные удары по укрепрайонам украинских военных.

В итоге ВСУ отступают с потерями. Некоторые окопы, которые сильно обстреляны, военнослужащие Украины оставили совсем недавно.

«За сегодняшний день более 50 человек уничтожено у противника. У нас двое пленных на данный момент. Работа продолжается. По сути, каждый день мы делаем огромный рывок вперед», — уточнил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апти Алаудинов.

Северодонецк полностью окружен. Военные «Ахмата» и Луганской Народной Республики теперь возвращаются из окопов, где пробыли практически неделю, и занимают новые позиции. Они просят передать приветы близким и сказать, что живы и здоровы.

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что российская армия вошла в Лисичанск и почти в Северодонецк. Украинские военные несут потери, среди них распространяются панические настроения, добавил политик.

В этот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об оперативном окружении Северодонецка. По его словам, город плотно закрыт с трех сторон, а перемещение осуществляется только по одному-единственному мосту, который также находится под огневым контролем.

24 мая военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры работы авиации в Северодонецком районе. На записи можно увидеть, что вертолеты летят над территорией ЛНР на низкой высоте.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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