ВКС РФ уничтожили до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве

Воздушно-космических силы (ВКС) РФ уничтожили до 500 военных 59-й украинской бригады с техникой в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан». Об этом в среду, 22 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — сказал он.

Кроме того, военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады потеряли более 60% личного состава, после чего отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции, отметил Конашенков.

10 июня стало известно, что ВС РФ полностью освободили район Кинбурнской косы под Николаевом.

До этого, 8 июня, депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что в настоящий момент военные ВСУ несут огромные потери в Николаевской области.

30 мая ракетные войска и артиллерия также нанесли удар по ангару судостроительного завода «Океан», уничтожив бронетехнику ВСУ. Так, ВС РФ уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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