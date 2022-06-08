Депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире телеканала «Украина 24» в среду, 8 июня, признал, что в настоящий момент военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери в Николаевской области.

«Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают «Ураганы», включают «Грады», до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов», — сообщил Костенко.

Политик также признался, что и сам участвует в боевых действиях.

В июне США одобрили новый пакет военной помощи Украине, который в том числе будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км. Американский лидер Джо Байден отметил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. В то же время Вашингтон получил заверения Киева в неприменении РСЗО против целей, находящихся на территории России.

Комментируя поставку дальнобойного вооружения Киеву, министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня заявил, что чем дальнобойнее будет вооружение Киева, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы. Он добавил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские ракеты для обстрелов территории РФ — «болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез».

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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