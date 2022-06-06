Лавров прокомментировал поставки Киеву дальнобойных ракет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал поставку дальнобойного вооружения Киеву. В ходе пресс-конференции 6 июня он отметил, что чем дальнобойнее будет вооружение Киева, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы.

«Президент России Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений, могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — сказал Лавров.

Ранее США одобрили новый пакет военной помощи Украине. который в том числе будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 километров.

Москва решительно осуждает поставку вооружения в Киеве. В частности, как отмечал Лавров, грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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