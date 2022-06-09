ВС РФ объединили четыре Су-57 в единую сеть в ходе спецоперации

Россия задействовала в ходе спецоперации по защите Донбасса звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом в честверг, 9 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, объединение бортов помогло повысить эффективность выявления и поражения целей.

Ранее, 3 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с начала спецоперации России удалось достичь определенных результатов. Одной из главных целей называют защиту людей в Донецкой и Луганской народных республиках.

До этого, 28 апреля, летчики Вооруженных сил России (ВС РФ), участвующие в спецоперации по защите населения Донбасса, рассказали о своей работе. Они отметили, что самолеты выполняют разные по своей специфике задачи. Например, Су-25 предназначен для поддержки сухопутных войск на поле боя.

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