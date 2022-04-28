Летчики ВС РФ рассказали о своей работе в ходе спецоперации

Летчики Вооруженных сил России (ВС РФ), участвующие в спецоперации по защите населения Донбасса, рассказали о своей работе.

Самолеты, задействованные в спецоперации, выполняют разные по своей специфике задачи. Так, Су-25, как называют его в простонародье, «Грач» предназначен для поддержки сухопутных войск на поле боя. Этот самолет — летающий танк, он способен выдержать большие перегрузы, рассказал один из российских летчиков.

По его словам, задачи Су-25 в спецоперации заключаются, в частности, в сопровождении российской военной техники, прикрытии от вражеского огня.

«Шла колонна материально-технического обеспечения российских войск на линии соприкосновения. Для их сопровождения назначили вертолеты и самолеты. Разведка сообщила, что ожидается засада. По точным координатам, которые выдали, мы отработали», — сказал летчик ВС РФ.

Как отмечают пилоты российских самолетов, с начала спецоперации с украинскими летчиками они не сталкивались. Встречаются беспилотники, при этом, как уточняется, особенного воздействия на самолеты ВС РФ они не оказывают, выполняют лишь наблюдательную функцию.

«Присутствует фактор напряженности, не более того. Работаем в комплексе с истребительной авиацией, также со штурмовой, бомбардировочной авиацией. Каждый прикрывает друг друга», — добавил другой российский летчик.

27 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал отражение ракетных ударов российскими летчиками. По словам журналиста, истребители на военных аэродромах вылетают один за другим. Так, истребитель Су-35 летает при любой погоде, а также поражает цели с математической точностью.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за ночь поражено четыре военных объекта Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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