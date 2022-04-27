Корреспондент «Известий» показал работу Су-35 на военном аэродроме

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в среду, 27 апреля, показал отражение ракетных ударов российскими летчиками. По его словам, истребители на военных аэродромах вылетают один за другим.

Во время съемки на аэродроме, на котором базируется смешанная авиагруппа восточного подразделения спецоперации по защите Донбасса, приземлился Су-35. Отмечается, что этот истребитель летает при любой погоде, а также поражает цели с математической точностью.

Как рассказал журналист, под левым крылом истребителя находится ракета «воздух-поверхность». Она уже показала свою эффективность по подавлению систем ПВО противника.

Удары наносятся, как правило, по наземным объектам. Истребители возвращаются на базу с полным боекомплектом ракет «воздух-воздух». Связано это с тем, что у этого типа самолёта в небе достойных противников нет.

«Воздушного противника мы не встречаем с самого начала военной операции. Так как все ПВО воздушного базирования было подавлено в первые дни. Наши средства позволяют уничтожать цели без вхождения в зону ПВО противника», — рассказал один из летчиков.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за ночь поражено четыре военных объекта Украины.

В том числе ликвидированы два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка в Харьковской области.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Также уничтожены в воздухе две ракеты «Точка-У» и 13 беспилотников около населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань. Поражены 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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