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Высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины

Минобороны: высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины
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Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за ночь поражено четыре военных объекта Украины. В том числе ликвидированы два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка в Харьковской области, 26 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

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«Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», — уточнил он.

Ликвидированы две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», два ЗКР С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.

Также уничтожены в воздухе две ракеты «Точка-У» и 13 беспилотников около населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань. Поражены 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

Ранее во вторник Минобороны РФ показало кадры оставленной базы хранения техники и ПВО ВСУ. На базе обнаружили около 100 единиц военной техники, среди которой зенитные ракетные комплексы «Шилка», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», машины из состава комплекса «Оса-АКМ» и «Тор-М1», зенитные ракеты к «Тору», а также многочисленные снаряды к 30-милллиметровым пушкам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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