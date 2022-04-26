ВС РФ уничтожили два украинских ЗРК С-300 и сбили две ракеты «Точка-У»

Вооруженные силы Российской Федерации в течение ночи в районе населенного пункта Барвенково уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 26 апреля.

Кроме того, в воздухе были сбиты две ракеты «Точка-У» и 13 беспилотников вблизи населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань.

Кроме того, зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населенными пунктами Токмак в Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты «Точка-У».

Помимо этого высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники, два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка в Харьковской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 87 военных объектов Украины. Среди них — 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в районах Веселое и Пришиб были уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса АКМ». За сутки ВС РФ выполнили 1299 огневых задач.

Поражены 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

Ранее в этот жен день Минобороны РФ показало кадры оставленной базы хранения техники и ПВО ВСУ. На базе обнаружили около 100 единиц военной техники, среди которой зенитные ракетные комплексы «Шилка», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», машины из состава комплекса «Оса-АКМ» и «Тор-М1», зенитные ракеты к «Тору», а также многочисленные снаряды к 30-милллиметровым пушкам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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