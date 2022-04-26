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Минобороны РФ показало кадры оставленной базы хранения техники и ПВО ВСУ

Минобороны показало кадры оставленной ВСУ базы ремонта и хранения техники и вооружения ПВО
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Минобороны РФ 26 апреля показало кадры захваченной ремонтной базы на Украине, где находится около 100 единиц военной техники, среди них зенитные ракетные комплексы: «Шилка», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», машины из состава комплекса «Оса-АКМ» и «Тор-М1», зенитные ракеты к «Тору», а также многочисленные снаряды к 30-мм пушкам.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль базу хранения и ремонта техники ВСУ. На территории ремонтной базы находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям», — говорится в публикации.

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По информации начальника автомобильной службы ВС РФ, всего на базе находится около 100 единиц различной военной техники.

«На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении», — пояснил он.

25 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок иностранного оружия ВСУ. Также оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил РФ поражены 82 военных объекта противника, среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада горючего.

За день до этого он заявил, что российские войска уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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