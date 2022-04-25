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ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок иностранного оружия ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести подстанций для поставок иностранного оружия ВСУ
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Минобороны РФ 25 апреля сообщило об уничтожении Вооруженными силами (ВС) РФ шести тяговых подстанций, через которые осуществлялась поставка иностранного вооружения и военной техники украинским боевикам.

«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростель, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировке войск в Донбассе», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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Кроме того, он сообщил, что ВС РФ уничтожили штаб запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» в Новогродовке, а также склад боеприпасов в районе Славянска. Также оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил РФ поражены 82 военных объекта противника, среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада горючего.

Накануне Конашенков заявил, что российские войска уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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