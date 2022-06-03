Песков оценил ход спецоперации по защите Донбасса

С начала спецоперации по защите Донбасса России удалось достичь определенных результатов. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Операция имеет основной, одной из главных целей — защиту людей в ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республиках. — Ред.). В плане их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты. Обеспечена возможность выхода людей, от нацистов освобождены многие населенные пункты», — сказал он на брифинге.

Песков подчеркнул, что работа будет продолжаться, пока все цели спецоперации не будут достигнуты.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что глава оборонного ведомства определил новые меры для ускорения спецоперации в Донбассе. Он отметил также, что Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

19 апреля Шойгу отметил, что Вооруженные силы России последовательно осуществляют план по освобождению ДНР и ЛНР. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе которой будут использоваться традиционные вооружения. Также он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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