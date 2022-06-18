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Вице-премьер Борисов сообщил о применении Су-57 в ходе спецоперации

Вице-премьер Борисов сообщил о применении Су-57 в ходе спецоперации на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия применила новейшие истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса, сообщил 18 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По его словам, истребитель задействовали неоднократно. Су-57 вылетал и в одиночку, также в небо поднимали несколько истребителей в координации. Действия истребителей были очень эффективными.

«Показал эффективную работу, отзывы - очень хорошие», — добавил вице-премьер в беседе с «Интерфаксом».

Внутрифюзеляжное вооружение отработало задачи без нареканий, подчеркнул Борисов.

9 июня источник сообщал, что Россия задействовала в ходе спецоперации по защите Донбасса звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, чтобы уничтожить ПВО противника.

Военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями» отметил, что такое нововведение действительно важно для военной науки. Буранов указал, что к информационной сети могут подключаться не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые будут сопровождать истребитель.

В апреле летчики Вооруженных сил России рассказали о своей работе в Донбассе. Они отметили, что самолеты выполняют разные по своей специфике задачи. Например, Су-25 предназначен для поддержки сухопутных войск на поле боя.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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