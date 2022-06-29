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В НАТО заявили о необходимости решить конфликт на Украине военным путем

Саммит НАТО заявил Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Об этом в среду, 29 июня, рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

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«Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что <спецоперация по защите Донбасса> может быть выиграна только на поле боя. И мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — цитирует Де Кроо ТАСС.

Также премьер-министр Бельгии подчеркнул, что у лидеров Североатлантического альянса была возможность переговорить с Зеленским.

Сам Зеленский 27 июня поделился в ходе общения с лидерами стран G7 в режиме видеоконференции своим желанием разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти могут разрешить ситуацию в стране до конца сегодняшнего дня, если отдадут приказ своим войскам сложить оружие и согласятся выполнить условия России.

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге. По его словам, планируется трансформировать силы быстрого реагирования НАТО и увеличить их численность до более чем 100 тыс. человек. Также он рассказал, что на восточном фланге альянс планирует создать склады вооружений. В ответ на этой заявление Песков рассказал, что российское Минобороны рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

18 июня Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Мадриде Россия будет названа «угрозой миру и безопасности». В новой концепции будет упомянут Китай в том ключе, что усиление этой страны представляет вызов безопасности альянса.

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