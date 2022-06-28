В Кремле оценили желание Зеленского завершить конфликт до зимы

Украинские власти могут разрешить ситуацию в стране до конца сегодняшнего дня, если отдадут приказ своим войскам сложить оружие и согласятся выполнить условия России. Об этом во вторник, 28 июня, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании разрешить ситуацию в стране до наступления зимы, о чем он сообщил накануне лидерам стран G7.

27 июня Зеленский также заявил, что затягивание боевых действий не отвечает интересам его страны. В обращении к лидерам стран G7 он попросил учесть это при планировании военной помощи.

Новость дополняется.