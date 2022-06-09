Депутат Делимханов оценил возможные сроки завершения спецоперации

Депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов надеется на завершение спецоперации России по защите Донбасса к концу года. Об этом «РИА Новости» сообщили 9 июня.

«Я думаю, больше продолжаться не будет», — оценил сроки он, отмечая, что на данном этапе говорить об окончании операции рано.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что всё еще у власти киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, а поэтому продолжается то, что «они творят там со своей страной и со своим народом». Однако Делимханов уверен, что этому придет конец и предпосылки для этого уже есть.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее, 3 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с начала спецоперации России удалось достичь определенных задач. В частности, принимаются меры и достигнуты результаты в плане защиты мирного населения Донбасса.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что глава оборонного ведомства определил новые меры для ускорения спецоперации в Донбассе. Он отметил также, что Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

26 апреля президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Делимханову за мужество и героизм в ходе специальной военной операции, который находится в Донбассе вместе с росгвардейцами из Чечни.

Специальная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обострения ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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